Jadon Sancho: Für 85 Millionen von Dortmund zu United

Der englische Teamspieler Jadon Sancho wechselt von Dortmund zu Manchester United. United überweist 85 Milloinen Euro „Transferentschädigung“. BVB-Clubchef Watzke: "Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist!"

Der englische Fußball-Teamspieler Jadon Sancho steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United. Über die "grundsätzliche Einigung" informierten beide Clubs am Mittwoch. Der englische Rekordmeister zahlt demnach für den 21-jährigen Offensivmann "eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen Euro", hieß es in der Pflichtmitteilung des deutschen Vereins an die Börse.

Die vertraglichen Details seien noch abzustimmen. "Es gibt eine grundsätzliche Einigung. Aber es ist noch keinen Vollzug. Es gibt noch eine ganze Menge formale Dinge, die gelöst werden müssen", sagte Borussia-Chef Hans-Joachim Watzke, der den Abgang des Schlüsselspielers bedauert. "Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist", so Watzke: "Wir hätten ihn gerne behalten, trotz Corona", meinte Watzke, dessen Club mit 75 Millionen Euro an Corona-Verlusten rechnet. Sancho habe aber den ausdrücklichen Wunsch auf einen Wechsel geäußert.

Auch der neue Trainer Marco Rose bedauert den bevorstehenden Abgang. "Jeder Trainer hat gerne einen Spieler wie Jadon im Team", sagte Rose bei seiner Vorstellung: "Aber es war in den letzten Monaten schon klar, dass es darauf hinauslaufen kann, dass er nicht mehr da ist. Und wir haben uns natürlich damit beschäftigt, wie wir die Qualität ersetzen können. Wir werden keinen Jadon Sancho bekommen, aber wir werden versuchen, kreative Lösungen zu finden."

Manchester United war bereits im vergangenen Sommer einer Verpflichtung von Sancho nahe, wollte aber damals die geforderten 120 Millionen Euro nicht zahlen. Bisheriger Club-Rekordtransfer war Ousmane Dembele, für den der FC Barcelona insgesamt rund 135 Millionen Euro gezahlt hatte. Dem Vernehmen nach muss der BVB jedoch 15 Prozent der Summe für Sancho an dessen ehemaligen Verein Manchester City abführen.

Sancho, der bei der EM bisher nur zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz kam, erhält nach Medienberichten einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026. Er war 2017 für etwa 7,5 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim BVB. In der Bundesliga gelangen Sancho in 104 Spielen 38 Treffer, dazu gab er 51 Torvorlagen. Als ein Nachfolgekandidat wurde zuletzt der 19-jährige Noni Madueke vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven gehandelt.

