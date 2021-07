Fahrradhersteller woom verdoppelt Belegschaft

Der österreichische Kinderfahrradhersteller setzt seinen Expansionskurs fort. Mitte 2022 sollen weltweit 300 Personen bei woom beschäftigt sein.

Der österreichische Kinderfahrradhersteller woom verdoppelt seine Inlands-Belegschaft im Lauf des nächsten Jahres auf 200 Personen. Bis Mitte 2022 werden 300 Personen weltweit bei woom beschäftigt sein. Damit setzt woom seine Expansion unter erschwerten Bedingungen fort: Die Covid-Zeit führte zu Lieferschwierigkeiten bei Fahrradkomponenten, Ausfällen im internationalen Warenverkehr und langen Wartezeiten für Kundinnen und Kunden.

Um diesen Engpässen entgegenzusteuern, eröffnete woom mit seinem deutschen Partner SPRICK Cycles eine neue Produktionsstätte im polnischen Swiebodzin. Am 1. Juli 2021 führt woom zudem sein Mutterunternehmen woom Europe mit Sitz in Klosterneuburg bei Wien und den Generalimporteur woom USA in einem Unternehmen zusammen. Durch die Fusion erwarten sich die Geschäftsführer eine Optimierung von Kundenservice und User Experience nach US-amerikanischem Vorbild und einen intensiven internationalen Austausch.

"Mit diesem Brückenschlag bündeln wir unsere Stärken", so Marcus Ihlenfeld. Er war bisher für das US-Geschäft zuständig und tritt jetzt in das erweiterte österreichische Führungsgremium ein. Kindern die Liebe zum Radfahren zu vermitteln, so lautet die Mission von woom. Das Unternehmen setzt in den USA etwa 50.000 Kinderräder jährlich ab, knapp ein Sechstel der Gesamtproduktion.

Jedes dritte neue Kinderfahrrad ist ein woom-bike

woom-Fahrräder sind besonders leicht und exakt an die Bedürfnisse von Kindern angepasst. Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka gründeten das Unternehmen im Jahr 2013 in einer Garage in Wien, und Ihlenfelds Bruder Mathias ein Jahr später woom USA in Austin, Texas. Heute ist jedes dritte neu gekaufte Kinderfahrrad in Österreich ein woom-bike. Der Fahrradhersteller ist in 30 Ländern präsent, vor allem in der DACH-Region und in den USA. Die jährliche Wachstumsrate liegt deutlich über 50 Prozent. 2020 holte woom eine Investorengruppe rund um Bregal Unternehmerkapital, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und den österreichischen Investor Stefan Kalteis ins Boot. Im selben Jahr wurde mit mehr als 200.000 verkauften Kinderfahrrädern, eine Steigerung von 63 Prozent gegenüber 2019 verzeichnet.