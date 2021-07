Ohne Kurzarbeit hätte es über eine Million Arbeitslose gegeben

Das ergibt eine aktuelle Schätzung des AMS. Demnach seien von März 2020 bis März 2021 durchschnittlich 245.000 Stellen durch die Umverteilung der Arbeitsstunden gerettet worden.

Ohne das Corona-Kurzarbeitsmodell wäre im April 2020 coronabedingt die Zahl der Arbeitslosen laut AMS-Schätzung auf über eine Million angestiegen. 39 Prozent der am österreichischen Arbeitsmarkt aktiven Personen waren damals am Höhepunkt der Coronakrise in Kurzarbeit oder arbeitslos vorgemerkt, geht aus einem aktuellen Bericht des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor.

Seit März 2020 erhielten rund 1,28 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (44 Prozent Frauen und 56 Prozent Männer) Corona-Kurzarbeitsbeihilfe. Vor allem Unternehmen im Bereich Warenproduktion, Handel, Hotellerie, Gastronomie und Verkehrswesen nutzten aufgrund von Umsatzeinbrüchen und Lockdowns das Kurzarbeitsmodell.

245.000 Stellen "gerettet"

Laut AMS wurden im Zeitraum März 2020 bis März 2021 im Schnitt rund 245.000 Stellen durch den Erhalt von Arbeitsplätzen durch Umverteilung der Arbeitsstunden im Unternehmen "gerettet". Der Anteil der Arbeitnehmer in Kurzarbeit an den Aktiv-Beschäftigten war in diesem Zeitraum im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit 45,5 Prozent am höchsten, gefolgt von Kunst, Unterhaltung und Erholung mit 34,7 Prozent. Der Durchschnitt über alle Branchen lag bei 11,9 Prozent. Die Daten können sich aus abrechnungstechnischen Gründen noch rückwirkend ändern.

Zwei Kurzarbeitsmodelle ab 1. Juli

Ab 1. Juli gibt es zwei verschiedene Corona-Kurzarbeitsmodelle. Einerseits gibt es eine unveränderte Variante für besonders betroffene Unternehmen und andererseits ein Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe. Unternehmen können die Corona-Kurzarbeitsphase 5 ab Mitte Juli beim AMS beantragt. "Das AMS erwartet durch das Auslaufen der Corona-Kurzarbeitsphase 4 Ende Juni keinen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen", so AMS-Vorstand Johannes Kopf. "Wir begrüßen den schrittweisen Ausstieg, denn Kurzarbeit ist ein Medikament und hat daher Nebenwirkungen."

