Trudeau gibt „historisches Versagen“ zu

Die Feiern zum Kanada-Tag wurden durch den Fund weiterer 182 unmarkierter Gräber indigener Kinder überschattet.

Kanadas Nationalfeiertag, Canada Day, am 1. Juli ist traditionell ein Tag fröhlicher Ausgelassenheit. In diesem Jahr sah es nicht nur wegen der anhaltenden covidbedingten Einschränkungen anders aus: Das Land steht unter dem Eindruck Hunderter unmarkierter Gräber indigener Kinder.

Am Vortag hatte eine weitere First Nation das Auffinden von Gräbern in der Nähe einer früheren Internatsschule, einer Residential School, bekannt gegeben. Untersuchungen mit bodendurchdringendem Radar hätten Hinweise auf 182 unmarkierte Gräber erbracht, erklärte die Lower Kootenay Band nahe Cranbrook in British Columbia. Zuletzt hatten 215 unmarkierte Gräber nahe einer früheren Schule in Kamloops in British Columbia und 751 bei der Marieval Residential School Entsetzen ausgelöst.