Ein Krieg für die nächste Generation

Sieht so Verantwortung für die Zukunft aus? In „The Tomorrow War“ reist ein Familienvater (Chris Pratt) ins Jahr 2051, um mit der Menschheit von dann gegen Aliens zu kämpfen. Plumpes Actionkino, ab Freitag auf Amazon.

Wie weit darf, soll, muss Generationensolidarität gehen? Eine Frage, die unsere Gesellschaft nicht nur in Sachen Klima und Corona-Einschränkungen beschäftigt, hätte in einem neuen Actionfilm, der diesen Freitag im Abo von Amazon Prime anläuft, eine neue Dimension erhalten können. Hätte – denn viel macht „The Tomorrow War“ nicht aus seiner eigentlich spannenden Prämisse. Die Menschheit bekommt darin Besuch aus der Zukunft: Mitten auf einem Fußballfeld tut sich ein gleißendes Licht auf, heraus stolpern junge, bewaffnete Soldatinnen. Sie bitten verzweifelt um Hilfe: In 30 Jahren werden die Menschen so gut wie ausgelöscht sein, gefressen von einer hungrigen Bestien-Spezies aus dem All. Die letzte Hoffnung: eine Armee mit Kämpfern aus der Vergangenheit.

„Nicht unser Krieg“, skandieren bald die Leute auf der Straße, während die Regierungen aller Länder ein striktes Rekrutierungsprogramm aufziehen. Einer der Auserwählten ist der Familienvater Dan: Chris Pratt, der seit seinem Durchbruch als dicklicher Bürotrottel in der Comedy-Serie „Parks and Recreation“ in den vergangenen Jahren eine beachtliche Wandlung zum selbstironischen Actionhelden vollzogen hat („Guardians of the Galaxy“, „Jurassic World“), spielt einen Bio-Lehrer und Irakkriegsveteranen, der von einem „echten Labor“ träumt. Dass er nun als zeitreisendes Kanonenfutter in einen Krieg geschickt wird, der für ihn noch gar nicht ausgebrochen ist – und den er selbst vielleicht nie erleben würde –, nimmt er heldenhaft hin: Er tut's für seine Tochter. Andere hätten sowieso nicht mehr lang zu leben. Darüber hinaus wird das Spannungsfeld zwischen Eigeninteresse und Verantwortung, individuellem Überlebenswillen und Arterhaltung kaum ausgelotet.

Ein Fest der Wissenschaft? Eher des irrationalen Einzelkämpfers

Wer sich hier für wen oder was opfert, folgt auch in der Kriegshandlung keiner anderen Logik als jener der dramaturgischen Pathosmaximierung. Also stürzt sich Dan mit seiner Truppe mal mehr, mal weniger todesmutig ins Gefecht mit den bissigen, schleimigen, weißen Biestern, während Hubschrauber durch die Luft geschleudert werden und in desolaten Labors fiebrig nach einem Alien-Killerserum geforscht wird. Inszeniert hat das der US-Amerikaner Chris McKay, der an den bunt-lustigen „Lego“-Animationsfilmen mitgewirkt hat (und beim viel gelobten „Lego Batman Movie“ Regie führte). Seine Versuche, hier mit trockenen Dialogen Komik zu erzeugen, gehen in dem recht plumpen Actionspektakel völlig unter.

Was bleibt? Eine zwar unstet vermittelte, aber doch fragwürdige Botschaft. Der Film mag vordergründig den Wert von Wissenschaft und Kooperation propagieren. Aber er feiert doch wieder den kühnen Einzelkämpfer, der sich allen Geboten, Logik und Vernunft widersetzt, um im Alleingang die Zukunft zu retten. Solche Kinohelden dürfen gern in der Vergangenheit bleiben.[RLQR2]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2021)