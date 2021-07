Teresa Präauer



Geboren 1979 in Linz und lebt in Wien. Studierte Germanistik in Salzburg und Berlin und bildende Kunst am Mozarteum Salzburg.



Erich-Fried-Preis 2017.

Romane: „Johnny und Jean“, „Oh Schimmi“.



Zuletzt ist im Wallstein Verlag erschienen: „Das Glück ist eine Bohne“.