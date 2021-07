Alonso und die Wetterfrösche von Spielberg

Normalerweise suchen Teams nach einem GP stets das Weite, jetzt blieb der Tross für das Spielberg-Doppel stehen. Ein Novum für PS-Veteran Fernando Alonso, 39. Er hofft, dass es am Renntag regnet, „dann hätte ich eine Chance!"

Spielberg/Wien. Fernando Alonso hat im Motorsport fast alles erlebt. Der Spanier, 39, war zweimal Formel-1-Weltmeister mit Benetton. Er gewann zweimal den 24-h-Klassiker in Le Mans, siegte in Daytona, er fuhr die Rallye Dakar und nur der Triumph in Indianapolis fehlt zur Krönung seiner PS-Vita. Das stört den Asturier allerdings weitaus weniger als man glauben würde. Lieber wäre ihm, mit Alpine in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Und, ganz ehrlich: Spielberg ist meine erste Doppelveranstaltung in der Formel 1. Und ich fahre hier seit 2001 – mit Unterbrechungen.“