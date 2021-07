Heilige Hure? Neue Blicke auf Maria Magdalena

Kim Kardashian wirft sich als Maria Magdalena in Pose, für den Fotokünstler David LaChapelle.

Eine Ausstellung in Utrecht folgt einer erstaunlichen Karriere – von der „reuigen Sünderin“ zur feministischen Ikone.

Was für ein befremdliches Foto! Der Blick der Frau ist selbstbewusst auf die Betrachter gerichtet, die sie mit der erhobenen Rechten segnet – eine Geste, die in der christlichen Ikonografie stets Jesus vorbehalten war. Ein schwarzer Mann, eine weiße Taube? Maria Magdalena empfängt den Heiligen Geist, wie der Titel verrät. Aber als Modell hat Fotokünstler David LaChapelle ausgerechnet Kim Kardashian gewählt, jene amerikanische Influencerin, die programmatisch wie nur wenige die Reize ihres Körpers nutzt, um zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. „Jesus ist meine Tugend, und Judas der Dämon, der mich umklammert“, trällerte Lady Gaga, als sie in dieselbe Rolle schlüpfte, lasziv und geschichtsvergessen.