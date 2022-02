Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Die Masken fallen: Eine Woche nach den Volksschulen fällt am heutigen Montag auch in den anderen Schulen die Maskenpflicht am Sitzplatz. Auch Schulveranstaltungen wie Wandertage oder Skikurse sind wieder möglich. Mehr dazu.

Putin und Biden akzeptieren Vorschlag zum Zweier-Gipfel: Der US-Präsident und sein russischer Kollege haben nach Informationen aus dem Elysée-Palast in Paris einem von Frankreichs Präsidenten vorgeschlagenen Gipfeltreffen im Konflikt um die Ukraine grundsätzlich zugestimmt. Neue Satellitenbilder zeigen unterdessen, dass Russland weiter aufrüstet. Mehr dazu.

Erinnerungen an die Jugoslawien-Kriege: Ein neuer Krieg in Europa wird dem Kontinent neue Flüchtlingswellen bescheren. Nicht nur Länder wie Deutschland und Polen, sondern auch die südöstlichen EU-Staaten Ungarn, Rumänien und die Slowakei erwarten im Kriegsfall einen Ansturm aus der Ukraine. Mehr dazu [premium]

Weg frei für Ermittlungen: ÖVP-Klubchef August Wöginger wird den Immunitätsausschuss des Nationalrates um seine Auslieferung bitten. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft will wegen des Verdachts der Anstiftung zum Amtsmissbrauch ermitteln, Wöginger bestreitet die Vorwürfe. Mehr dazu.

Koalition bei Reform der Parteifinanzen einig: ÖVP und Grüne wollen heute ein umfassendes Paket über die Reform der Parteifinanzen vorlegen. Die Reform soll mehr Licht in die Parteikassen bringen, etwa über mehr Prüfrechte für den Rechnungshof. Mehr dazu.

Ein Gutschein gegen hohe Energiekosten: Mit einer anderen Ankündigung, nämlich jener einer Einmalzahlung von 150 Euro in Gutscheinform für alle - als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise -, sorgte die Regierung vielerorts für Kopfschütteln. Denn nicht jeder darf den Gutschein auch einlösen. Als „Zuckerl für alle außer für Reiche" nennt die Lösung Beate Lammer in ihrer Glosse.

Lockdown-Fragen, die auch am VfGH irritieren: Während die Regierung für März die großen Öffnungen verspricht, steht ihr die rechtliche Auseinandersetzung über die Zulässigkeit der vorerst letzten scharfen Beschränkungen noch ins Haus. Das Höchstgericht könnte ab nächster Woche wieder über Coronamaßnahmen der Regierung beraten. Mehr dazu [premium]

„Du hast es wirklich übertrieben, wir haben es satt": Mit Zeilen wie diesen schafft der deutsch-türkische Sänger Tarkan Raum für Interpretation. Fans sehen in seinem neuen Song einen Abgesang auf den türkischen Präsidenten. „Tarkan und Erdoğan, wer hat wen im Visier?“, fragt sich Duygu Özkan in der Morgenglosse.

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ übrigens über Funksprüche als Kinderspiel. Das Spiel mit der drahtlosen Telefonie hat sich insbesondere bei der reichen amerikanischen Jugend zu einer wahren Manie entwickelt, war da zu lesen. Mehr dazu [premium]