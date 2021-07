Auch auf der Sonnenseite gibt es Schatten

Gummistiefel gehören in den Weingarten, sie haben mit Regen nichts zu tun. Und auf der Heide braucht man keine Trekkingschuhe.

Nur selten ist man lieber auf der Schattenseite. Wenn der Asphalt schmilzt und die Kleidung am Körper klebt, dann sind sie da, jene Tage, die im Nachhinein zum flirrenden Hochsommer werden, aus dem Wespen, Gelsen, Schweiß und schwere Beine heraus- retuschiert sind und die Trägheit bleibt, aber auch die Unwirklichkeit, dass alles so sein soll, wie es vorher einmal war, ohne Abstand, ohne viele Sorgen. Man traut dem Frieden nicht ganz.

Auch die Gänsehaut am nächsten Tag, nachdem das Gewitter durchgefegt ist, hat man sich nicht vorstellen können, eben noch mitten in der Hitze. Nur guten Vorhersagen wird Glauben geschenkt, die schlechten lassen einen hoffen, dass es schon nicht so schlimm kommen wird.

Wie absurd das eigene Benehmen manchmal ist, zeigt sich in einer Diskussion übers Wandern. Man möchte nicht jemand sein, der Funktionskleidung trägt, das ist sozusagen eine Lebenseinstellung. Diese Art von Kleidung hat natürlich eine Funktion, aber lieber hat man drei Baumwollleiberl im Rucksack zum Wechseln mit, als eines dieser vernünftigen Outdoor-Spezial-Faser-Shirts überzustreifen.

Der Gesprächspartner, ein überzeugter Northland-Wolfskin-Himalaya-(und wie sie alle heißen)-Anhänger, bezeichnet einen kopfschüttelnd als kindisch und hält eine Rede über falsch ausgerüstete Wanderer, die auf den Bergen herumschlapfen. Bitte, zwischen Sandalen und einem Hightech-Trekkingschuh, mit dem man auch den K2 bezwingen könnte, liegen noch Welten und zuerst einmal die Perchtoldsdorfer Heide.

So wird man also auch in Zukunft lieber nass, als sich eine Regenjacke überzustreifen, und die alte Regel bleibt bestehen, dass Gummistiefel im Weingarten erlaubt sind, aber keinesfalls in der Zivilisation. Gummistiefel dienen dem Schutz vor Brennnesseln und Dornen und nicht vor Nässe. Auf die Details kommt es an.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2021)