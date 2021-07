Sabastian Vettels grüner Daumen

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel wählt Grün, forciert Umwelt-Schutz und bleibt Rennfahrer. Hybrid und E-Autos seien im Kommen, in Spielberg gibt er für Aston-Martin Gas.

Spielberg. Geburtstage gehören gefeiert, auch in der Formel 1. Doch wer glaubt, Sebastian Vettel würde heute zu seinem 34. Geburtstag ein großes Fest schmeißen, der irrt gewaltig. Nicht, weil Corona ein Spielverderber wäre. Der viermalige Weltmeister setzte viel lieber ein Zeichen und schenkte Spielberg ein „Insekten- und Bienenhotel“. Der Heppenheimer versucht, Menschen zu einem nachhaltigeren Leben anzuspornen. Das Umweltschutz und Motorsport eher nicht vereinbar sind, glaubt der Deutsche nicht. Hybrid, Elektrotechnik und Energierückgewinnungssysteme finden immer mehr Einlass in der Industrie. Auch die Formel 1 wird grüner werden (müssen).

Vettel, der seit 2007 in der Formel 1 (BMW-Sauber, Toro Rosso, RB Racing, Ferrari, Aston Martin; 265 GP, 53 Siege) fährt, stören Fragen dahingehend gar nicht. Im Gegenteil, nach seinem „Spiegel“-Interview und dem Bekenntnis, Grün-Wähler zu sein, erntete der Rennfahrer und Vielflieger ohnehin schon genug Häme und Kritik. Tempo 120 in der Formel 1? Man unterstellte ihm Heuchelei und Scheinheiligkeit.

Praktikum auf einem Bio-Bauernhof

Vor dem GP von Österreich, dem zweiten Rennen in Spielberg (Sonntag, 15 Uhr, live ServusTV, ORF) nahm Vettel dazu Stellung. „Ich werde weiter nicht davor zurückschrecken, meine Stimme für etwas zu erheben, das ich für wichtig für uns alle halte.“ Ob Bienenhotel in einer Wiese oder Besuch des Erdbeerlandes, der Vater zweier Kinder, der in der Nähe des Rings sogar eine Alm besitzt und während des Lockdowns ein Praktikum auf einem Bio-Bauernhof gemacht hatte, forciert seine Auftritte für Umweltschutz. Es sei wichtiger denn je, aufzustehen. „Das, worum es hier geht, ist keine Modeerscheinung, die wieder verschwindet.“

Dafür verändert sich auch Vettel selbst. Er fährt in Europa möglichst mit Zug oder Auto zu den Rennen, veräußert gerade seine Sportwagensammlung und fährt als Privatier ein E-Auto. Zwischen Hotel und Rennstrecke fährt er mit dem Fahrrad. Nur im Rennen kann er an aktuellen Vorgaben noch nicht vorbeifahren. Mit Aston-Martin fuhr er drei Mal schon in die Top-Ten, in Baku wurde er (nach Ausfällen von Hamilton und Verstappen) sogar Zweiter. In fünf Jahren will das Team um den WM-Titel mitkämpfen und hat deshalb mit Dan Fallows und Andrew Alessi bereits zwei Top-Ingenieure von WM-Spitzenreiter Red Bull weggelotst.

Szafnauer: „Er verbessert unsere Abläufe“

Vettel hat positiven Einfluss auf sein Team. „Seine Kommunikation mit den Ingenieuren, seine Detailverliebtheit, das ist super“, lobte Teamkollege Lance Stroll. Er verbessere die Abläufe aller, ergänzt Teamchef Otmar Szafnauer. „Wir alle lernen von ihm. Und er zieht das Team nach oben.“ Der erste Sieg sei nur eine Frage der Zeit, in Spielberg (Qualifying heute ab 14 Uhr) wäre es jedenfalls eine Sensation. (fin)