St. Pölten kennt Gegner auf dem Weg in die Champions League

SKN St. Pölten bekommt es in der 1. Runde der Qualifikation zur reformierten Fußball-Champions League mit dem Frauen-Team von Besiktas Istanbul zu tun. Gespielt wird in einem Mini-Turnier mit vier Klubs, der Sieger trifft im Endspiel um den Aufstieg in die 2. Quali-Runde auf den Gewinner der Begegnung zwischen Juventus Turin und dem nordmazedonischen Vertreter Kamenica Sasa. Dies ergab die Auslosung der UEFA am Freitag in Nyon.

St. Pölten war in der vergangenen Saison in der "Königsklasse" bis ins Achtelfinale vorgestoßen, die Niederösterreicherinnen waren bei der Auslosung ebenso wie Italiens Titelträger Juventus gesetzt. Der Gastgeber des Mini-Turniers wird erst bestimmt. Die Halbfinali finden am 18. August statt, das Finale drei Tage später.

Insgesamt elf Turniere werden gespielt, nur die Sieger steigen auf. In der 2. Runde geht es in Hin- und Rückspiel Ende August/Anfang September um Startplätze für die Champions League. Diese startet im Oktober mit der Gruppenphase. Das Finale 2022 findet in Turin statt.

Erstmals alle Spiele live zu sehen

DAZN hat sich Rechte für die Fußball-Champions-League der Frauen gesichert und zudem eine Partnerschaft mit Youtube geschlossen. Der Vertrag mit der UEFA gilt nach Angaben der Unternehmen ab der Saison 2021/22 an für vier Spielzeiten. Er ermöglicht eine weltweite Nutzung. Ausgenommen sind nach DAZN-Angaben der Nahe Osten, Nordafrika und China.

In den ersten beiden Jahren können laut Pressemitteilung 61 Spiele kostenfrei über den Youtube-Kanal von DAZN geschaut werden. In den zwei Saisonen ab 2023 sind 19 Partien gratis sowie alle Spiele über den kostenpflichtigen Streaminganbieter zu sehen.

