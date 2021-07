„Ich weiß, wer Ihre Quellen sind“

Janez Janša sorgt zum Auftakt des EU-Vorsitzes für einen Eklat. Der Premierminister klagt über angebliche linksliberale Intrigen.

Brdo. Der Himmel über dem Konferenzzentrum in Brdo war strahlend blau, saftig leuchtete das Grün der getrimmten Rasenflächen, hinter dem fröhlichen Fahnenspiel der 27 Flaggen der EU-Mitglieder sorgten die nahen Gipfel der Karawanken für ein prächtiges Panorama – doch Janez Janša vergeigte die Gelegenheit, das Zeremoniell der Eröffnung der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Sloweniens für unbeschwerte Bilder zu nutzen.



Denn gleich bei der traditionellen Sitzung der Europäischen Kommission mit seiner Regierungsriege am Donnerstag löste der slowenische Premierminister einen Eklat aus. Während der Debatte über die Rechtsstaatlichkeit ließ er im Sitzungssaal unangekündigt jenes Foto einblenden, das seine Anhänger seit Monaten in den sozialen Medien anführen, um die angebliche Politisierung der slowenischen Richterschaft durch die oppositionellen Sozialdemokraten anzuprangern. Man sieht darauf bei einer Gartenparty versammelt unter anderen die Europaabgeordnete Tanja Fajon, zugleich Vorsitzende der slowenischen Sozialdemokraten, sowie andere Politiker und ein paar Richter. Janša beklagte sich darüber, dass die Justiz seines Landes politisiert und zudem von ehemaligen Kommunisten unterwandert sei.



Daraufhin platzte Frans Timmermans der Kragen. Der niederländische Vizepräsident der Kommission, der 2019 als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten während der Kampagne für die Europawahlen mit Fajon in Slowenien Wahlkampfauftritte absolviert hatte, weigerte sich wutentbrannt, auf dem gemeinsamen „Familienfoto“ von Kommission und slowenischer Regierung abgelichtet zu werden. „Ich konnte einfach nicht auf demselben Foto mit Premierminister Janša sein nach seiner inakzeptablen Attacke und Diffamierung von zwei Richtern und zwei Europaabgeordneten“, erklärte Timmermans. „Er hat ihre Integrität infrage gestellt, weil sie auf demselben Foto waren. Richterliche Unabhängigkeit und der Respekt für die Rolle gewählter Europaabgeordneter sind Ecksteine der Rechtsstaatlichkeit, ohne die die EU nicht funktionieren kann.“ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spielte auf der anschließenden Pressekonferenz indirekt auf diesen Vorfall an: „Lassen Sie mich ganz klar sein: Politischer Dialog erfordert Respekt für alle demokratischen politischen Parteien.“