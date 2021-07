Die US-Wirtschaft boomt - mit diesen fünf Aktien ist man dabei

Die amerikanische Wirtschaft dürfte einer neuen Prognose zufolge heuer mit sage und schreibe sieben Prozent wachsen. Da ist auch für Aktionäre einiges zu holen.

Der Neid könnte einen fressen. Und einmal mehr versteht man nicht, warum so viele Ideologisierte in Europa und dem Rest der Welt einen latenten Unmut über die USA haben und die dortigen Verhältnisse als unattraktiv desavouieren. Das ist schon deshalb unverständlich, weil die USA als Traumdestination für Auswanderer generell und besonders solche mit Aufstiegswillen, Innovationskraft und Leistungsbereitschaft gelten. Und das ist eben insofern unverständlich, als in der dortigen Wirtschaft die Post so richtig abgeht. Der Internationale Währungsfonds hat am Freitag seine Wachstumsprognose für die USA in diesem Jahr auf 7,0 Prozent erhöht, nachdem er im April noch 4,6 Prozent geschätzt hatte. Wie gesagt, der Neid könnte einen in Europa fressen, wo die Dynamik deutlich geringer ist, wiewohl man als Aktionär auch hier Vermögen aufbauen kann.

Die jetzige Phase der Krisenüberwindung – eine Krise soll man ja laut Sir Winston Churchill nie ungenützt vorbeigehen lassen („never waste a good crisis“) – wäre ein guter Moment, sich was von den USA abzuschauen und dort wie da eine wirtschaftsfreundliche Reform umzusetzen. Mehr Schwung braucht der Kontinent, mehr Pragmatik und mehr Risikobereitschaft. Und weniger bürokratische Hürden und weniger staatliche Bevormundung, damit dann auch vielleicht irgendwann einmal der Unternehmer nicht mehr als Feind gesehen wird, wie das jetzt einer aktuellen Umfrage zufolge der Fall ist. Dazu gehörte auch, gerade junge Menschen mehr mit Wirtschafts- und Finanzwissen auszustatten und mit einer – auch steuerlichen – Attraktivierung des Kapitalmarktes eigenverantwortlichen Vermögensaufbau in einer sparerfeindlichen Nullzins- und Inflationsumgebung zu ermöglichen.

Interessanterweise ist ja derzeit gerade dieser Mangel an Anlagealternativen in Kombination mit dem Wirtschaftswachstum ein wichtiger Treiber des Aktienmarktes. Dies könnte sogar über den gewöhnlich mauen Sommer helfen. Vorerst ist jedenfalls der Aufwärtstrend nicht gestoppt, zumal die Gewinndynamik der Firmen zunimmt.

Das wird sich natürlich auch in Europa zeigen, wo ohnehin Luft nach oben ist. Aber wie sehr Analysten die US-Dynamik unterschätzten, hat sich erst neulich wieder gezeigt, als der US-Sportartikelkonzern Nike einen Quartalsgewinn je Aktie berichtet hat, der mehr als 80 Prozent über den Markterwartungen lag. Die Aktie hob ab. Solche Überraschungen dürften in den nächsten Wochen öfter eintreten. Allerdings, linear wird die Erholung nicht verlaufen, weshalb Vorsicht geboten bleibt.

Geboten bleibt bei der Aktienauswahl jedenfalls ein Blick in die USA. Dort erscheinen die folgenden fünf Aktien besonders attraktiv.