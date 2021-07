Wie kriminell sind Afghanen wirklich?

Afghanische Staatsbürger in Österreich sind bei Drogendelikten, Gewalt und Sexualstraftaten in der Kriminalstatistik überrepräsentiert. Aber bei der Interpretation ist Vorsicht geboten, manches muss man in Relation setzen. Dass mehr passiert, ist aber evident.

Körperverletzung, Drogendelikte, Betrug, Sexualverbrechen – Afghanen in Österreich sind bei diesen Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik (Anzeigen) überrepräsentiert. 2020 wurden in Österreich 276.344 Verdächtige einer Straftat ermittelt, davon waren 1,8 Prozent (4877 Menschen) Afghanen. Das ist ein Vielfaches des Anteils afghanischer Staatsbürger an der Bevölkerung Österreichs, dieser lag zum Jahresbeginn 2020 bei 0,49 Prozent (44.002 Menschen).