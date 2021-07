Mehr Leichtigkeit, wenn‘s leicht geht!

Die Rückkehr der Leichtigkeit: Für Schüler und Studenten beginnen die Ferien oder werden es in Kürze. Für alle sind Corona-Begrenzungen gefallen, auch für Religionsgemeinschaften. Zeit zum Durchatmen.

Das erste Wochenende seit Menschengedenken – so fühlt es sich jedenfalls an –, an dem in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen Gebetsstätten wieder fast ohne Beschränkungen gefeiert werden kann! Neben den allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen sind mit Juli-Beginn auch fast alle für öffentliche Gottesdienste aufgehoben worden.

Die sonst übliche berühmte 3-G-Regel gilt in diesem Bereich ohnedies nicht. Es müssen ab sofort keine Bänke mehr gesperrt werden, um Abstände zu wahren. Auch der Gesang ist unumschränkt möglich, mit Ausnahme des Tragens eines (einfachen) Mund-Nasen-Schutzes im Inneren. Bei Taufen und Hochzeiten fällt auch diese Verpflichtung, genauso wie bei Gottesdiensten im Freien.