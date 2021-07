Großer Andrang bei Tiroler "Impfsonntag" zeichnet sich ab

(c) REUTERS (JON NAZCA)

Am Tiroler "Impfsonntag" stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson sowie AstraZeneca zur Verfügung.

Die Impfstraßen in Kufstein, Kundl und Innsbruck waren zwei Stunden nach Öffnung für den Vormittag bereits ausgelastet.

Beim Tiroler "Impfsonntag", bei dem in allen Impfzentren ohne Voranmeldung Erstimpfungen verabreicht werden, scheint sich ein großer Andrang abzuzeichnen. Die Impfstraßen in Kufstein, Kundl und Innsbruck seien zwei Stunden nach Öffnung für den Vormittag bereits ausgelastet, teilte das Land mit. Rund 2500 Personen würden sich jeweils dort befinden - das Land bittet daher, sich am Nachmittag vor der Anreise über www.tirol.gv.at über die Situation zu informieren.

Es werde angezeigt, wie lange die Wartezeit betrage und ob noch ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe. Derzeit müsse man in allen Impfzentren - bis auf jenes in Lienz - mit einer Wartezeit von über einer Stunde rechnen.

16.000 Dosen stehen zur Verfügung

Die Impfbereiten können sich den Impfstoff aussuchen. Geimpft werde - "solange der Vorrat reicht" - mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson sowie AstraZeneca. Mit der Aktion soll laut Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Erstimpfrate angehoben werden. 16.000 Erstimpfungen können verabreicht werden, ebenso viele Dosen stehen zur Verfügung. Zweitstiche sind keine geplant.

Mitzubringen sind Impfausweis (sofern vorhanden) und E-Card sowie ein gültiger Lichtbildausweis und der - am besten bereits zuhause ausgefüllte - Aufklärungs- und Dokumentationsbogen, der unter www.tirol.gv.at/tirolimpft abrufbar ist. Direkt an Ort und Stelle werden dann gleich auch die Zweitimpftermine vereinbart. Grundsätzlich orientiert man sich an einem Impfintervall von 28 Tagen - als erster komme laut Land der 1. August infrage.

(APA)