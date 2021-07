Grüner Pass: A1 verrechnete 15 Euro für Upload in Apple Wallet

Die Handy-Signatur kann kostenlos in A1-Shops aktiviert werden. Für den Upload in die Apple Wallet verrechnete der Provider seine Services. „Ein Missverständnis“, wie es später hieß.

Die Handy-Signatur ist zum notwendigen Instrument für den Grünen Pass geworden. Ohne geht es nicht. Zusätzlich zu den Stellen, über die man sie bereits seit jeher einrichten lassen konnte, bieten das Wiener Rathaus und die A1 Telekom Austria ebenfalls den Service der Registrierung ein. Kostenlos, versteht sich. Doch bei A1 kam es jetzt zu einem kuriosen Zwischenfall.

4500 Menschen nutzten die Gelegenheit im Wiener Rathaus, 200.000 Mal wurde die Handy-Signatur in den über 80 A1-Shops binnen weniger Wochen registriert. Offenbar bietet A1 den Kunden die Möglichkeit, dabei auch gleich den Grünen Pass aufs Handy zu laden. Der Grüne Pass lässt sich auf dem Handy als PDF abspeichern, oder ausdrucken. Für eine bequeme Lösung sorgte vor einigen Wochen Fabian Pimminger. Der Entwickler bietet eine kostenlose Lösung an, um den Pass in die Apple Wallet für Apple zu ziehen, oder eben in ein Pendant für Android.

Das kostenlose Service von Fabian Pimminger wollte sich A1 kräftig entlohnen lassen. 15 Euro verlangte ein A1-Mitarbeiter, um den Grünen Pass nach erfolgreicher Einrichtung der Handy-Signatur in die Apple Wallet zu laden.

Nach heftigem Protest in sozialen Netzwerken, in denen anfänglich das Vorgehen noch verteidigt wurde, ruderte man zurück: "Ein Missverständis". Und der Provider stellt nochmals klar: "Es werden erst extra Services verrechnet, welche weit darüber hinaus gehen." Welche das im Zusammenhang mit dem Grünen Pass sind, stellte das Unternehmen nicht klar.

Jener Nutzer, der das Vorgehen auf Twitter veröffentlichte, stehe bereits mit A1 in Kontakt.

(bagre)