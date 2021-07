EM-Geheimnis: Wer in weißen Trikots spielt, ist erfolgreicher

Teams in weißen Dressen gewinnen in der K. o.-Phase eher, gefeiert werden Tor-Festivals - aber wer wird Torschützenkönig?

London. Diese Fußball-EM ist bereits vor dem Endspiel eine Rekordveranstaltung. Denn noch nie wurden bei einer EM so viele Tore pro Spiel erzielt wie im laufenden Turnier. Vor den beiden Semifinali und dem Endspiel fielen 136 Treffer, was einen Schnitt von 2,83 Tor pro Partie ergibt. Seit der Einführung der Gruppenphase 1980 waren die durchschnittlich 2,74 Tore bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine der Rekord.

Die jetzige Torflut hebt sich am deutlichsten von jener der Euro 2016 in Frankreich ab. Nur 2,11 Tore fielen damals pro Match.

Triumphiert Ronaldo?

Der Kampf um die Torjägerkrone verspricht noch weiterhin Spannung. Fix ist allerdings seit Samstag, dass es für Patrik Schick nicht reichen wird. Der Tscheche traf beim 1:2 im Viertelfinale gegen Dänemark zum fünften Mal und zog dadurch mit Cristiano Ronaldo gleich, allerdings gelang dem ebenfalls schon ausgeschiedenen Portugiesen zudem ein Assist, weshalb er derzeit die Schützenliste vor Schick anführt.

Gefahr droht dem ehemaligen Weltfußballer und entthronten Europameister, den Juventus Turin angeblich los werden will, unter anderem noch von den Engländern Harry Kane und Raheem Sterling, die bei jeweils drei Toren halten.

Aber nicht nur Torschützen stehen vor dem ersten Halbfinale am Dienstag unter Beobachtung, auch Teams an sich – vor allem ihre Trikots. Auch hier zeigte sich bei der EM eine ganz klare Tendenz: Wer Weiß trägt, ist unschlagbar. Weiße Trikots sind in der bisherigen K.-o.-Runde dieser Fußball-EM der absolute Glücksbringer. Neunmal trat ein Team in den zwölf Spielen des Achtel- und Viertelfinals mit weißem Sportgewand an, alle neun gewannen.

Dagegen hatten es Mannschaften mit roten Trikots schwer. Von sechs gewann nur eine: Belgien gegen Portugal, deren Trikots zwar sehr hell waren, aber hellgrün – und nicht weiß. Danach verloren die Belgier gegen Italien, das an dem Tag in Weiß spielte. Besonders kurios war diese Erkenntnis für die Schweiz und für Tschechien: Beide hatten im Achtelfinale in Weiß gewonnen und verloren anschließend im Viertelfinale mit roten Trikots gegen weiß gekleidete Gegner.

Torjäger-Wertung der EM 2020



1. Cristiano Ronaldo (POR) Fünf Tore, ein Assist

2. Patrik Schick (TCH) 5, 0

3. Karim Benzema (FRA) 4, 0

Emil Forsberg (SWE)

Romelu Lukaku (BEL)

6. Xherdan Shaqiri (SUI) 3, 1

Raheem Sterling* (GB) 3, 1

8. Kasper Dolberg* (DEN) 3, 0

Robert Lewandowski (POL)

Georginio Wijnaldum (NED)

Harry Kane* (GB) *noch im Turnier