Papst Franziskus zu Operation ins Krankenhaus eingeliefert

Kurz nachdem er Besuche in Slowakei und Ungarn angekündigt hatte, musste der Papst ins Krankenhaus gebracht werden.

Papst Franziskus ist am Sonntagnachmittag in die römische Klinik "Agostino Gemelli" zu einem chirurgischen Eingriff am Darm eingeliefert worden. Dies teilte der Vatikan mit. Der geplante Eingriff sei wegen einer Darmstenose notwendig geworden. Die Operation führt der Chirurg Sergio Alfieri durch. Nach dem Eingriff soll ein ärztliches Bulletin veröffentlicht werden, teilte der Vatikan mit. Kurz zuvor wurden Reisen nach Ungarn und in die Slowakei im September angekündigt.

Vom 12. bis zum 15. September werde er die Slowakei besuchen, sagte das Oberhaupt der Katholiken nach dem Mittagsgebet noch am Sonntag auf dem Petersplatz. Zuvor werde er am 12. September die Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses in der ungarischen Hauptstadt Budapest feiern.

In der Slowakei will der Papst nach Angaben des Vatikans neben der Hauptstadt Bratislava auch die Städte Presov, Kosice and Sastin besuchen. Obwohl das genaue Reiseprogramm noch nicht feststeht, gibt es keine Hinweise darauf, dass Franziskus bei seinem kurzen Aufenthalt in Budapest Vertreter der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban treffen wird. Der Papst hatte seine Reise nach Ungarn bereits im März angekündigt und dabei betont, dass es sich nicht um einen offiziellen Staatsbesuch handeln werde.

Papst Johannes Paul II. war vor 18 Jahren in Slowakei

Der jüngste Besuch eines Papstes in der mehrheitlich katholischen Slowakei liegt bereits fast 18 Jahre zurück. Damals stattete Johannes Paul II. dem Land einen Besuch ab.

Die Ankündigung von Papst Franziskus, vom 12. bis 15. September 2021 der Slowakei einen Pastoralbesuch abzustatten, löste unterdessen in der Slowakei große Begeisterung aus. Der Vorsitzende der Slowakischen Bischofskonferenz, der Pressburger Erzbischof Stanislav Zvolensky, erklärte laut Kathpress in einer ersten Reaktion, dies sei eine "außerordentlich freudige Nachricht". Er denke, "dass in diesem Augenblick viele von uns zum Gedenken an den Besuch des Heiligen Vaters Johannes Paul II. zurückkehren, und jetzt können wir von neuem sagen, dass der Nachfolger der Apostel, jetzt Papst Franziskus, in die Slowakei kommt".

Diese Nachricht komme "im Zusammenhang mit der Feier unserer heiligen Glaubenszeugen Cyrill und Method". Die beiden Heiligen, deren Gedächtnis am 5. Juli gefeiert wird, seien es gewesen, "die uns die Ehrfurcht vor dem Papst gelehrt haben". Und jetzt könne man "abermals einen Nachfolger des Apostels Petrus in der Slowakei begrüßen". Er fordere alle auf, so Erzbischof Zvolensky, "mit der innerlichen Vorbereitung zu beginnen, damit wir die Botschaft von Papst Franziskus vernehmen können".

Die Bestätigung des Papstbesuches sei "eine Botschaft der Aufmerksamkeit für jene, die leiden, die am Rande der Gesellschaft stehen, die in irgendeiner Weise bedürftig sind, ob nun im materiellen oder geistlichen Bereich". Daneben sei da auch "die große Fürsorge von Franziskus um das Wohl der Familie, seine große Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Jugend". Diese Themen würden "gewiss auch Inhalt des Besuchs von Papst Franziskus in der Slowakei sein" und er denke, "dass wir in diesem Bereich eine große geistliche Stärkung erwarten dürfen".

(APA/DPA)