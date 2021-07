Max Verstappen gewinnt auch zweiten Spielberg Grand Prix

RB Racing ist in Spielberg nicht zu schlagen, Max Verstappen siegte vor Valtteri Bottas und Lando Norris. 132.000 Zuschauer kamen zum Rennwochenende, 20.000 davon allein aus den Niederlanden.

Spielberg. Alain Prost ist Geschichte, zumindest was seinen Rekord in Spielberg und beim Grand Prix von Österreich anbelangt. Seit Sonntag ist Max Verstappen der alleinige Rekordsieger in der Steiermark, der 23-jährige Pilot von RB Racing feierte einen vollkommen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Sein vierter Erfolg auf der „Heimstrecke“ seines Rennstalls ist gleichbedeutend mit dem fünften in dieser Saison.

Als „Bonus“ vergrößerte Verstappen vor 132.000 Zuschauern, die an diesem Wochenende auf die Tribünen zurückgekehrt waren, seine Führung in der Fahrer-WM. Er hat nach neun von 23 Rennen 32 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton, der nur Vierter wurde hinter Valtteri Bottas (Mercedes) und Lando Norris (McLaren).

Upgrades als WM-Trumpf

Letzten Endes war der Österreich-GP, wie erwartet, eine Kopie des Steiermark-GP. Verstappen war der schnellste Mann im Feld, seine Konkurrenten hofften vergebens auf Regen und es mutet ernüchternd an, wenn Rennfahrer auf Nässe hoffen müssen, um von einem Überholmanöver träumen zu können. Doch weder Mercedes noch die Überraschungs-Mannschaft McLaren konnten RB Racing nahe kommen.

Der 1.6 V6-Motor von Honda ist für die Konkurrenz zu leistungsstark, dazu spielt die Aerodynamik dem Fahrer in die Hände im Zusammenhang mit einer „Low-Downforce“-Philosophie. Weniger Abtrieb, mehr Speed – Teamchef Christian Horner sieht die Arbeit seines Teams bestätigt. Für Spielberg wurde verschiedene Frontflügel getestet, ein neuer Unterboden mit modifiziertem Diffusor soll den RB16B schmücken.

Das erklärt den Rückstand der Silberpfeile, die in den vergangenen sieben Jahren dominiert und stets den Titel gewonnen hatten. Und, vor allem wegen dieses Details hat Verstappen die Vorfahrt: in der Fabrik in Brackley arbeiten, verriet Mercedes-Teamchef Toto Wolff, alle Ingenieure bereits am Auto für 2022. Der aktuelle Rennwagen erhält bis zur Sommerpause keine Upgrades mehr. Ob damit der Titel, zum Gedeih der nächsten Saison, früh verloren ist? Mercedes liegt 44 Punkte hinter RB Racing in der Konstrukteurs-WM zurück.

APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

3-G-Spektakel

Den zweiten F1-Grand-Prix in dieser Saison in Spielberg haben am Wochenende insgesamt 132.000 Zuschauer vor Ort besucht. Der Zuspruch lag damit über den Erwartungen. So viele Menschen bei einer Veranstaltung hat es in Österreich seit dem Frühjahr 2020 vor dem ersten Lockdown nicht mehr gegeben.

Das Ring-Gelände konnte nur nach 3-G-Nachweis, Ticketkontrolle und Temperaturmessung betreten werden. Vor allem der geschlossene Auftritt von 20.000 Niederländern imponierte. Die „Oranje Mauer“ stach aus dem Naturidyll mit Rennstrecke heraus. Auch auf dem Campingplatz waren die Fans von Max Verstappen im Vormarsch gewesen. Und, sie sorgten bei der Siegerehrung für Länderspiel-Flair, skandierten: „Campeone, Olé, Olé, Olé!“

Schumacher siegt in Spielberg

David Schumacher, 19, sorgte am Sonntag in Spielberg für Aufsehen. Der in Salzburg geborene Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher feierte seinen ersten Sieg in der Formel-3. Der Neffe von Rekordweltmeister Michael Schumacher gilt als vielversprechendes Talent. Ob auch er es in die Formel 1 schaffen kann?





1. Verstappen (NED) RB Racing 1:23,54 2. Bottas (FIN) Mercedes +17,973 Sek. 3. Norris (GB) McLAren 20,019 4. Hamilton (GB) Mercedes 46,452 5. Sainz (ESP) Ferrari 6. Perez (MEX) RB Racing 7. Ricciardo (AUS) McLaren 8. Leclerc (MON) Ferrari 9. Gasly (FRA) Alpha Tauri 10. Alonso (ESP)



Fahrer-WM: Verstappen (182) vor Hamilton (150)