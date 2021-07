Kurz zieht Lehren aus der Krise, Nationalrat macht Pause

Türkis-Grün will sich am Dienstag offiziell bei den Experten bedanken, die sie während der Pandemie beraten haben. Der Nationalrat hält seine beiden letzten Sitzungen vor der Sommerpause ab.

Die Bundesregierung bedankt sich am Dienstag mit einer Festveranstaltung in der Aula der Wissenschaften offiziell bei den Experten, die sie bei der Pandemiebekämpfung beraten haben. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird in seiner Eröffnungsrede einen Ausblick auf die Schwerpunkte nach der Krise geben und ein Resümee über die vergangenen Monate ziehen. Im Zentrum der Rede stehen die Lehren aus der Krise.

"Die vergangenen 1,5 Jahre waren eine Zäsur mit noch nie dagewesenen Einschnitten und Maßnahmen. Es war der größte gesundheitliche, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche und wissenschaftliche Kraftakt, den unser Land und ganz Europa seit Jahrzehnten zu bewältigen hatte. Das gilt es aufzuarbeiten, um daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Jetzt geht es wieder um das, was wirklich wichtig ist: die Familien, eine Entlastung sowie einen Aufschwung, der bei allen ankommt. Vor allem steht aber wieder das Verbindende und Gemeinsame im Vordergrund, das durch Corona sehr beansprucht und herausgefordert wurde", sagte Kurz im Vorfeld.

Im Zentrum der Rede stehen nach Angaben des Kanzleramts die Lehren aus der Krise und ein Ausblick auf die nächsten Jahre mit den Schwerpunkten Modernisierung, Digitalisierung und Wirtschaftsaufschwung. Kurz werde auch darauf eingehen, dass der Aufschwung durch Entlastung, Standortstärkung und Investitionen in die Bildung bei allen ankommen müsse. Thema werde auch die Sicherheit sein, neben der sozialen Sicherheit, vor allem im Alter, werde auch die physische Sicherheit Teil der Rede sein.

Sommer-Ministerrat am 28. Juli

Tags darauf, am Mittwoch, tritt der Ministerrat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Ein Sommer-Ministerrat ist in den Ferien dann für 28. Juli angesetzt.

Ebenfalls seine letzten beiden Plenarsitzungen vor der Sommerpause hält der Nationalrat am Mittwoch und Donnerstag ab. Die genaue Tagesordnung steht vorerst noch nicht fest. Klar ist aber, dass am ersten Tag ein weiterer Teil des Anti-Terror-Paketes beschlossen wird, der u.a. einen Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen und eine Intensivierung der gerichtlichen Überwachung terroristischer Straftäter vorsieht. Ob auch die von der Regierung geplante Ökostrom-Novelle beschlossen werden kann, hängt davon ab, ob die nötige Zwei-Dittel-Mehrheit zustande kommt.

Am Donnerstag soll nach einer Fragestunde an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) die Reform des Verfassungsschutzes beschlossen werden, die vor allem eine Trennung von Nachrichtendienst und Staatsschutz bringt.

(APA/Red.)