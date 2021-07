Niederländisches Königspaar kommt nach Berlin

(c) APA/AFP/ANP/LEX VAN LIESHOUT (LEX VAN LIESHOUT)

Willem-Alexander und Maxima werden diverse kulturelle und wissenschaftliche Institutionen besuchen. Auch ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel steht auf dem Programm.

Das niederländische Königspaar wird am Montag zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet. Drei Tage bleiben Willem-Alexander (54) und Máxima (50) in der deutschen Hauptstadt. Dort wollen sie diverse Institutionen der Kultur und der Wissenschaft besuchen. Aber auch politische Gespräche auf höchster Ebene stehen auf ihrem Programm, unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel.

Zum Auftakt empfängt der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die royalen Gäste im Schloss Bellevue. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller begleitet das Königspaar zu einer Visite am Brandenburger Tor. Anschließend tragen sich Willem-Alexander und Máxima im Berliner Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein.

(APA/dpa)