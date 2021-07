Zuletzt wurde auch in Österreich häufiger Johnson & Johnson verimpft. Die Handhabung mit der Einzelimpfung und die vorausgesagte hohe Wirksamkeit gegen die Delta-Variante machen den Impfstoff zur Zeit begehrt.

Am Wochenende standen lange Schlangen vor den Impfboxen in Wien und Impfzentren in Tirol. Der Grund: Coronaimpfungen ohne Voranmeldung, beziehungsweise ohne Termin. Im Zuge des Film-Festivals am Wiener Rathausplatz wurde dort in einer Impfbox auch der Impfstoff Johnson & Johnson verimpft.

Es ist das einzige zugelassene Coronavakzin, bei dem eine einzige Impfung ausreicht und der zweite Impftermin, wei etwa bei Biontech/Pfizer oder AstraZeneca wegfällt. Außerdem ist bei diesem Vektorimpfstoff der Impfschutz nach zwei Wochen vorhanden und nach 28 Tagen voll aufgebaut.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie wurde dem Impfstoff des Konzerns Johnson & Johnson auch eine hohe Wirksam gegen die höher ansteckende Delta-Variante zugesprochen. Der Konzern teilte mit, dass der Impfstoff zu 85 Prozent gegen die zuerst in Indien entdeckte Delta-Mutante wirksam ist. Forschungsdaten nach würde die Immunisierung mindestens acht Monate lang anhalten. Das Blut von bereits Geimpften wurde dabei untersucht.

Jedoch sind vom Johnson & Johnson-Impfstoff nicht so viele Dosen vorhanden, wie von anderen Herstellern. Die österreichische Regierung beschloss den Kauf von 42 Millionen zusätzlichen Impfdosen für die Jahre 2022 und 2023 - um 800 Millionen Euro, mit der Möglichkeit auf Aufstockung.

Davon entfallen 35 Millionen auf Pfizer-Biontech, 3 Millionen auf Moderna und 4 Millionen auf Johnson & Johnson. Die bisherigen Kosten der gekauften und bestellten 72,5 Millionen Dosen beträgt damit 1,2 Milliarden Euro.

Terminlose Impfung in Wien geht weiter

Diese Woche ist auch eine Impfung ohne Voranmeldung im Austria Center möglich, geimpft wird mit AstraZeneca (10.500 Dosen). Den Zweittermin vier Wochen später erhält man ebenfalls direkt. Am Rathausplatz wird weiterhin im Zuge des Filmfestivals täglich ab 17 Uhr mit Johnson & Johnson- und Biontech/Pfizer geimpft. Täglich würden dort 200 Impfungen möglich sein. Anmeldung ist dafür weiterhin keine notwendig.

(witt)