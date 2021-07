Midnight Trains: Schlafwagenzüge als Boutique-Hotel

Modernes Interieur und komfortabler Service. Midnight Trains will Reisen wieder ein wenig glamouröser machen.

Das französische Start-up-Unternehmen Midnight Train möchte das Reisen mit dem Zug wieder glamouröser gestalten und damit eine klimafreundliche Alternative zu Flugreisen bieten.

Die Zeiten, in denen Reisen ein luxuriöses Vergnügen waren, gehören meist der Vergangenheit an. Längst hat das Drei-Gänge-Menü auf Porzellantellern im Flugzeug dem Convenience-Plastikmenü Platz gemacht und Zugfahrten, wie sie beispielsweise Agatha Christies Detektiv Hercules Poirot im Orientexpress unternommen hat, finden nur noch in Romanen statt.

Das französische Start-up-Unternehmen Midnight Trains möchte das nun ändern. Schlafwagenzüge sollen demnach wieder glamouröser und luxuriöser werden, dabei aber auch dem verstaubten Luxuszug-Image entkommen. Vielmehr sollen sich die Midnight-Trains-Züge einem Boutique-Hotel annähern. Moderners Interieur, Privatsuiten, Gourmet-Essen samt Cocktails und Craft Beer sowie Zimmerservice mittels App inklusive.

Komfortabel und klimaschonen soll man in den Midnight Trains reisen können. Midnight Trains

2024 soll man in den Midnight Trains, ausgehend vom Pariser Bahnhof Gare du Nord sternförmig Städte wie Madrid, Porto, Mailand, Venedig, Budapest, Kopenhagen, Edinburgh und auch Wien anfahren können. Kabinen soll es in Einzel- und Zweierbesetzung geben, aber auch größere Suiten für Familien und Freundesgruppen werden zur Auswahl stehen.

Vorteile im Reisen auf den Gleisen soll dabei nicht nur der gesteigerte Komfort sein, Midnight Trains soll auch eine klimafreundliche Alternative zu Flugreisen bieten.

Die Luxus-Boutiquehotels auf Schienen sollen viele Ziele in Europa anfahren. Midnight Trains

>>> Midnight-Trains.com

(chrile)