Amadeus: Ein neues Klassik-Festival für die Wiener

Daniela Fally sang statt der erkrankten Angelika Kirchschlager bei der Eröffnungsgala.

Wien hat ein neues kleines, feines Klassik-Festival. Das Amadeus Festival auf den Gründen der ehemaligen Semmelweis-Klinik, wo eine nach Mozart benannte internationale Schule mit Musikschwerpunkt untergebracht ist, sollte am Samstag mit Angelika Kirchschlager als Aushängeschild eröffnet werden. Als sie krankheitshalber absagte, fand man in Daniela Fally hochkarätigen Ersatz. Die Koloratursopranistin trat mit Donka Angatscheva am Klavier, Brendan Goh am Cello und Yury Revich an der Violine auf der Freiluftbühne auf.