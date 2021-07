Italiens Kulturwandel auf dem Prüfstein

Barella vs. Pedri, Jorginho vs. Busquets: Im Duell zwischen Italien und Spanien entscheidet das Mittelfeld.

London. So spektakulär ihr Ballbesitzfußball auch sein mag, die Italiener sind gerade einmal Neulinge in dieser herausforderndsten aller Disziplinen. Im Halbfinale am Dienstag (London, 21 Uhr, ORF eins, ARD) wartet mit Spanien nun der Maßstab in dieser Taktik-Kategorie, keine andere Mannschaft hat im Ballbesitz in jüngerer Vergangenheit mehr Erfolge, Erfahrung und Tradition angehäuft. Ob Italiener also auch dieses Mal ihr Offensivspiel durchziehen können, wird sich vor allem im Mittelfeld entscheiden. In Abwehr und Angriff genießt die Squadra gewisse Vorteile, das Mittelfeld aber kann heute über Sieg oder Niederlage bestimmen.

Italien setzt dort auf das Trio Jorginho, Nicolò Barella und Marco Verratti. Spaniens Zentrale bilden Sergio Busquets, Pedri Gonzalez und Koke. Allesamt Namen, die auf einen spielerischen Leckerbissen hoffen lassen.

Die beiden Dirigenten ihrer Teams sind Jorginho und Busquets. Ersterer gibt Italiens defensiven Regisseur, er diktiert aus der Tiefe, ist dank seines Laufpensums omnipräsent, bei ihm enden zahlreiche gegnerische Angriffe. Sonderlich auffällig ist der Chelsea-Profi, 29, dabei nicht, Teamchef Roberto Mancini sieht in ihm dennoch seinen wichtigsten Spieler.

Busquets auf der Gegenseite hält das Spiel der Spanier zusammen, er liest es, ordnet es und organisiert es – und verschafft sich beim Gegner zusätzlichen Respekt wenn es denn sein muss. 2012 war der Barcelona-Profi, 32, bereits dabei, als Spanien die Italiener im EM-Finale mit 4:0 demütigten. Zwei Jahre zuvor war er Teil des Weltmeister-Teams. Wie wichtig er nun für die junge Mannschaft ist, zeigte sich bei seiner Rückkehr nach einer Covid-Infektion. Nach zwei wenig erbaulichen Unentschieden gewann Spanien das ersten EM-Spiel, in dem Busquets wieder auf dem Platz stand, mit 5:0 gegen die Slowakei.

Phänomen Pedri

Italiens Marco Verratti und Spaniens Koke sind zwei Spieler, die ohne weiteres auch ein EM-Halbfinale entscheiden können, für die Geniestreiche aber sind Nicolò Barella und Pedri verantwortlich. Barella, der Leistungsträger vom Serie-A-Meister Inter Mailand, hat nicht nur gegen Belgien seine Fähigkeiten im Abschluss gezeigt, der 24-Jährige hatte zuvor schon bei zahlreichen Toren seine Beine im Spiel. Sein Gegenüber Pedri ist trotz seiner erst 18 Jahre im so passsicheren spanischen Mittelfeld jener Mann, der die meisten Bälle an die Mitspieler bringt. Bisher erwies sich der Barça-Jungstar auch zweikampfstark.

Spanien wird dank Busquets, Pedri und Koke auch im Duell mit den angriffslustigen Italienern mehr Ballbesitz haben, aber wohl nicht so viel wie es die Schützlinge von Luis Enriques gewohnt sind. Die Italiener werden auf schnelle Umschaltmomente setzen müssen, um dieses spanische Mittelfeld zu überbrücken. Gewinnt die hochgelobte Squadra auch dieses Schlagerspiel, in dem sie mehr verteidigen wird müssen als es ihr inzwischen lieb ist, wird sie als Favorit ins EM-Finale gehen, egal ob der Gegner dann England oder Dänemark heißt.



