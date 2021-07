"Forza del destino": Das mächtige Opernschicksal

Wer meint, Musiktheater sollte mehr mit Musik und weniger mit Regie zu tun haben, liegt bei der sommerlichen Opernproduktion „Forza del destino“ richtig.

Allen „coronalen“ Schwierigkeiten zum Trotz gelang in Klosterneuburg wieder eine spektakuläre sommerliche Opernproduktion. Julian Pölsler, mehrfacher Romy-Preisträger, schuf eine animierend frische Inszenierung, lässt die Handlung in Hans Kudlichs Bildern in der vom Libretto vorgegebenen Zeit spielen, gewürzt lediglich durch gezielte Anachronismen (auch in den Kostümen Andrea Hölzls).

Für Verehrer des modischen „Regisseurs-Theaters“ ist das nichts. Dafür kommen die Musikfreunde auf ihre Rechnung. Die Leonora der armenisch-russischen Sopranistin Karina Flores, einer Schülerin Renata Scottos, punktete nach unsicherem Beginn mit klarem, dunkel timbriertem Sopran, gekonnt zwischen den von Verdi verlangten Extremen, lyrischen Pianissimi und dramatischer Emotionalität balancierend.