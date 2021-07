China nimmt Online-Dienste ins Visier

Peking geht weiter gegen seine Tech-Branche vor: Nun hat es den führenden Fahrdienst-Vermittler Didi getroffen.

Didi ist eine jener Apps, die aus dem chinesischen Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Konnte man vor wenigen Jahren noch geschwind am Pekinger Straßenrand ein Taxi herbeirufen, funktioniert dies längst nur mehr per Smartphone. Das chinesische Äquivalent von Uber konnte – wie die meisten Tech-Firmen in der Volksrepublik - in Windeseile seine über 450 Millionen Nutzer gewinnen, weil zuvor die schützende Hand des Staats die Konkurrenz aus dem Silicon Valley verbannt hatte. Nun jedoch schiebt jener Staat dem fast 70 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen unverhofft einen Riegel vor.