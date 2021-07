Umwelthaftung mit Schwierigkeiten: Konsumenten zahlen zuviel

(c) imago images/mhphoto (Mario H�sel via www.imago-images.de)

Wie konsequent wird das Verursacherprinzip in den EU-Mitgliedsländern angewandt? Diese Frage beantwortet der EU-Rechnungshof. Teilweise. Viel zu oft werden Kosten auf Steuerzahler umgewälzt.

Es geht um nicht wenig Geld. Allein die EU-Förderungen, die primär Umweltzwecke zum Ziel haben, haben sich zwischen 2014 und 2020 auf 29 Milliarden Euro summiert. Aber: Einer Schätzung der EU-Kommission zufolge kostet das Nicht-Einhalten der EU-Umweltnormen etwa 55 Milliarden Euro.

Der größte Brocken der 29 Milliarden macht mit

14,2 Mrd. Euro die Wasseraufbereitung aus, gefolgt von:

4,3 Mrd. Abfallbehandlung

3,6 Mrd. Biologische Vielfalt und Naturschutz

2,6 Mrd. das L“Life“-Umweltprogramm

2,4 Mrd. für die Dekontamination des Bodens

2,0 Mrd. Luftqualität

Die Prüfung des Europäischen Rechnungshofes erfolgt im Windschatten der Ankündigungen des „Green Deals“, das Maßnahmenbündel an Umwelt- und insbesondere Klimaverträglichkeit vorsieht. Dabei stellen die Prüfer die Frage, inwieweit bei der Haftung für Umweltschäden das Verursacherprinzip zum Tragen kommt.

Dieses Prinzip ist vor fast 50 Jahren – 1972 – von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verankert worden. 2004 ist die Umwelthaftungs-Richtlinie der EU erlassen worden. Jetzt, mehr als 15 Jahre später, zeigt sich allerdings eine Reihe von Schwächen.

Viorel Ștefan, das für den Bericht zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs: „Für eine effiziente und gerechte Verwirklichung der Ziele des 'europäischen Grünen Deals’ müssen die Verursacher für ihre Umweltschäden aufkommen. Bislang werden diese Kosten jedoch viel zu oft auf die europäischen Steuerzahler abgewälzt."

Wasser: Ein Zehntel nutzen, 70 % zahlen

Eklatant ist dies zum Beispiel beim Wasser: Lediglich ein Zehntel des Wassers wird von Haushalten verbraucht. Aber es sind die Konsumenten, die für mehr als zwei Drittel der Kosten dafür auskommen, und das ausstehende Drittel kommt aus den öffentlichen Budgets, also aus Steuereinnahmen. „Die Landwirtschaft, die den größten Druck auf die erneuerbaren Süßwasserressourcen ausübt, trägt den geringsten Teil“, heißt es im Bericht der Prüfer. Sechs von zehn Oberflächengewässern befinden sich nicht in einem guten chemischen und ökologischen Zustand.

Dazu kommt noch, dass es kein EU-einheitliches ökologisches Mindestmaß gibt, das für die Belastung des Bodens gilt. Das ist auf zumindest 35 Rechtsakte, strategische und auf Finanzierung abzielende Instrumente aufgesplittet.

Eines der Kernprobleme dabei ist die Belastung durch den Chemie-Einsatz auf dem Acker und hohe Nitratwerte. Letztere sind nicht nur eine direkte Beeinträchtigung der Wasserqualität, sondern auch eine Zeitbombe: Nitrat sickert nicht nur auf dem direkten Weg ins Grundwasser, sondern bleibt zwischen Oberfläche und Wasserspiegel insbesondere im felsigen Boden hängen – und gelangt oft erst Jahre später ins Wasservorkommen. Viorel Stefan: „Mögliche Maßnahmen dagegen wäre eine Abgabe auf die Mittel, die die Belastung verursachen.“

Österreich: Viele Gesetze, viele Interpretationen

Der Rechnungshof legt der EU-Kommission einige Überarbeitungen vor: In der Umwelthaftungsrichtlinie sollen die zentralen Begriffe „wesentlich“ und „Umweltschäden“ genau definiert werden. Bisher gibt es dazu keine abschließende Interpretation, was unter anderem auch dazu führt, dass es in den einzelnen Mitgliedsländern unterschiedliche Zugänge gibt, aus der auch unterschiedliche Judikatur-Praxis ergeben hat. Die Prüfer plädieren außerdem für strengere Grenzwerte und dafür, dass insbesondere Betreibern industrieller Anlagen vorgeschrieben wird, Versicherungen für Umweltrisiken abzuschließen. In der EU gibt es etwa 2,8 Millionen Industriestandorte mit Umweltbelastungen.

Und Österreich? Die Situation in Österreich ist mehr als durchwachsen: Denn die einzigen Umweltmaterien – Luft, Wasser, Boden – sind auf die einzelnen Zuständigkeiten verteilt, auf Bund und Länder. Deshalb gibt es nicht ein bundesweit geltendes Umwelthaftungsgesetz, mit dem die EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt worden ist, sondern es gibt zusätzlich noch neun Landesgesetze, in denen dies geschieht. Und deshalb gibt es – unter anderem – auch unterschiedliche Auslegungen, was als zu schützende Art im Sinne der Richtlinie zu gelten hat.

>> Bericht des Europäischen Rechnungshofs