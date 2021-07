Janša: Ohne 70 Prozent-Durchimpfung gibt es Herbst-Lockdown

Sloweniens Premier spricht der Bevölkerung ins Gewissen. Bisher sind erst 40 Prozent der Über-18-Jährigen zur Gänze durch Impfungen immunisiert.

Der slowenische Ministerpräsident Janez Janša wirbt mit drastischen Worten für eine größere Impfbereitschaft in seinem Land. "Wenn wir bis zum Ende des Sommers nicht auf eine Durchimpfung von 70 Prozent kommen, wird im Herbst alles zu sein", sagte Janša am Montag im slowenischen Parlament. Schon Ende Juli könnte es in einigen Nachbarländern Sloweniens eine neue Infektionswelle wegen der Delta-Variante geben, so Janša. Die "passende Antwort" darauf seien Impfungen.

In Slowenien ist erst ein Drittel der Bevölkerung vollimmunisiert. 39 Prozent haben zumindest eine Dosis erhalten. Wenn man die Personen unter 18 Jahren nicht berücksichtigt, liegt die Impfrate bei 47 bzw. 40 Prozent. Wie in Österreich haben die meisten Personen den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. In Österreich ist 42,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung (ab zwölf Jahren) vollimmunisiert, 61,6 Prozent haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

