"Superman"-Regisseur Richard Donner gestorben

Der Hollywood-Regisseur starb im Alter von 91 Jahren.

Er drehte den ersten "Superman"-Film sowie die "Lethal Weapon"-Reihe mit Mel Gibson: Hollywood-Regisseur Richard Donner ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren, wie US-Medien berichteten. Donners Assistentin bestätigte seinen Tod gegenüber dem "Hollywood Reporter".

Donner wurde 1930 in der Bronx geboren und wuchs in New York auf, bevor er die New York University besuchte und danach zum US-Militär ging. Neben "Superman" und "Lethal Weapon" gehören der Horrorklassiker "Das Omen" (1976), "Die Goonies" (1985), "Die Geister, die ich rief" (1988) mit Bill Murray und sein letzter Film von 2006, "16 Blocks", zu Donners Werken.

„Dick machte so viel Spaß"

"Richard Donner hatte die größte, dröhnendste Stimme, die man sich vorstellen kann", schrieb "Goonies"-Star Sean Astin auf Twitter. "Er lachte, wie noch nie ein Mensch zuvor gelacht hat. Dick machte so viel Spaß."

Auch Regisseur Steven Spielberg trauerte um Donner: "In seinem Kreis zu sein war so, als würde man mit seinem Lieblingstrainer, dem klügsten Professor, dem schärfsten Motivator, dem liebenswertesten Freund, dem treuesten Verbündeten ... abhängen", sagte Spielberg in einer von seiner Produktionsfirma auf Twitter veröffentlichten Erklärung.

(APA/AFP)