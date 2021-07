André Heller: Ein „hochnarrisches Abenteuer“

Hellers Kindheitstraum wird wahr: In Taggenbrunn schlüpft er (und wir) in ein Kaleidoskop.

Eine solche Hightech-Wunderkammer hat das Land noch nicht gesehen: Zu Besuch in den am Mittwoch eröffnenden „Zeiträumen“ auf Burg Taggenbrunn.

Die Kristallluster kommen einem bekannt vor. Stimmt, er habe die des Wiener Musikvereins nachbauen lassen, strahlt Uhren-Selfmademan Alfred Riedl (Jacques Lemans). Gleich in mehreren Größen hängen sie von der Glasdecke des Konzertsaals im überdachten Innenhof der einstigen Burgruine Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan. Zehn Jahre lang hat Riedl diese um einen dreistelligen Millionenbetrag wieder nutzbar gemacht. Der arenaartige Raum (720 Plätze) ist ab 1. August zum dritten Mal Austragungsort der „Taggenbrunner Festspiele“, zu deren Gründung Riedl einst bei einem Tennisspiel mit Ioan Holender animiert worden sein will. Dieser fungierte, so Riedl, die ersten beiden Male auch als Intendant, jetzt habe diese Rolle Manuela Trachmann-Sereinig übernommen.