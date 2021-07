Linzer S&T peilt 1,4 Milliarden Euro Umsatz an

Linzer IT-Konzern verzeichnet starkern Auftragseingang vor allem von öffentlichen Auftraggebern.

Der börsennotierte Linzer IT-Konzern S&T hat seine Umsatz und Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigt. Für 2021 wird ein Umsatz von mindestens 1,4 Milliarden Euro erwartet, das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll mindestens 140 Millionen Euro betragen. "S&T ist operativ auf bestem Weg, das zeigt sich am starken Auftragseingang und wird sich in guten Halbjahreszahlen niederschlagen", sagte CEO Hannes Niederhauser am Dienstag laut Mitteilung.

Weiterhin stark zu Buche schlagen würden sich Aufträge von öffentlichen Auftraggebern, wie zuletzt mehrere Aufträge von staatlichen oder staatsnahen Bahngesellschaften und Schieneninfrastrukturbetreibern, wie beispielsweise der englischen Network Rail in der Höhe von über 8 Millionen Euro sowie ein Großauftrag über 60 Millionen Dollar (50,6 Millionen Euro) von einem amerikanischen Ministerium.

(APA)