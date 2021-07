Wohneigentumspreise in der Schweiz auf neuen Rekordständen

Einfamilienhäuser sind in der Schweiz um 6,1 Prozent teurer als im Vorjahr. Zentren werden weiterhin gegenüber Landgemeinden bevorzugt.

Wohneigentum wird in der Schweiz immer teurer. Im zweiten Quartal 2021 sind die Transaktionspreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen auf neue Höchstwerte gestiegen. Die ungebremsten Preisanstiege zeugten von der anhaltend starken Nachfrage nach Eigenheimen, wird Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Die hohe Nachfrage treffe aber auf ein sehr knappes Angebot.

Für Einfamilienhäuser (EFH) mussten Käufer im zweiten Quartal um 2,1 Prozent mehr auf den Tisch legen als im ersten Jahresviertel 2021. Die Stockwerkeigentumspreise legten mit 2,4 Prozent noch etwas stärker zu, wie Raiffeisen Schweiz weiter mitteilt. Verglichen mit dem Vorjahr kosteten Einfamilienhäuser sogar um 6,1 Prozent und Stockwerkeigentum (STWE) um 4,9 Prozent mehr.

Den größten Preisanstieg verbuchten im Vorjahresvergleich Einfamilienhäuser in der Region Genfersee (+11,3 Prozent), der Ostschweiz (+9,3 Prozent) und der Innerschweiz (+9,1 Prozent). Deutlich geringer war das Preisplus in den Regionen Bern (+1,2 Prozent), Südschweiz (+2,4 Prozent) und Westschweiz (+2,7 Prozent).

Beim Stockwerkeigentum sind die Preise in der Region Südschweiz (+7,9 Prozent), der Region Bern (+7,0 Prozent) und der Region Zürich (+4,9 Prozent) am stärksten gestiegen. Die Innerschweiz verzeichnete die geringsten Preisanstiege im Vorjahresvergleich (+1,9 Prozent).

Weiters stiegen die Preise innerhalb eines Jahres in Zentren (+9,6 Prozent) und urbanen Gemeinden (+6,4 Prozent) stärker als in den touristischen Gemeinden (+5,9 Prozent) und den ländlichen Gemeinden (+4,0 Prozent). Bei Eigentumswohnungen wurden die stärksten Preisanstiege in den touristischen Gemeinden (+8,9 Prozent) erzielt. Mit Anstiegen von rund 5 Prozent legten die Stockwerkeigentumspreise in den Zentren, den ländlichen und den urbanen Gemeinden nur etwas schwächer zu.

Der Raiffeisen Transaktionspreisindex erscheint vierteljährlich jeweils zu Beginn eines neuen Quartals und misst basierend auf Daten von Raiffeisen und des Swiss Real Estate Datapools (SRED) die Preisentwicklung von selbst genutztem Wohneigentum in der Schweiz.

(APA/awp/sda)