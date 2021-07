Eintrittsgeld bei Bergetappen

Bora-Teamchef Ralph Denk brachte vor der heutigen Fahrt durch die trostlose Mondlandschaft hinauf zum Mont Ventoux ein Tabu-Thema auf den Tisch. Stehen Radfans bei speziellen Passagen bald nicht mehr gratis am Straßenrand?

Valence. Tom Simpson starb kurz vor dem Gipfel in der trostlosen Mondlandschaft auf tragische Art und Weise. Lance Armstrong und Marco Pantani lieferten sich hier einst eine unglaubliche Klettershow. Und heute erklimmt die Tour de France den ikonischen Provence-Riesen Mont Ventoux zum ersten Mal gleich zweimal. Ein Speichen-Spektakel ist garantiert, doch nach dem Auftakt-Sturz nach einer Kollision mit einem zu weit in der Straße stehenden Fan bzw. ihrem Pappschild rollt auch gehörige Skepsis einher.

Bora-Teamchef Ralph Denk brachte daher vor der spektakulären Etappe ein Tabu-Thema auf den Tisch. „Man muss irgendwann einen Schritt weiter denken. Fans kommen im Radsport sehr nah ran, aber man hat keinen finanziellen Benefit. Vielleicht sollte man bei Etappen wie die am Mont Ventoux Eintritt verlangen“, sagte der Manager des Rennstalls, für den auch der Niederösterreicher Patrick Konrad fährt.

„Helden“ der Landstraße

Sind Abschnitte aufgrund von Corona-Beschränkungen oder aus Sicherheitsgründen bei der Tour nicht gesperrt, kann sich jeder an die Straße stellen und seine Helden kostenlos bejubeln. Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass daran nicht zu rütteln ist, davon lebt auch der Mythos der „Grande Boucle“. Menschen warten oft stundenlang auf die „Helden der Landstraße“. Bei besonderen Passagen, etwa die Kehren hinauf nach Alpe d'Huez, bringen sie ihre Wohnwägen schon Tage davor in Stellung. Weil es sonst kein Durchkommen mehr gibt.

Denk kam im Zusammenhang mit dem Ventoux-Doppelpack auf die Idee, künftig Teams von solchen Etappen profitieren zu lassen. Auch wäre dann, weil es nicht mehr ein Gratis-Spektakel wäre, womöglich mehr Sicherheit im Spiel. „Dorthin kommen vielleicht 500.000 Zuschauer. Wenn man da zwei oder drei Euro verlangt, ist das eine schöne Summe“, meint Denk. Nach demselben Muster könnten künftig Bergankünfte in Alpe d'Huez, dem Tourmalet oder dem Galibier kostenpflichtig werden. „Vielleicht nicht der ganze Berg, aber die Passagen auf den letzten fünf Kilometern.“

Simpsons Gedenkstein

Für die heutige Etappe ist all das natürlich noch Zukunftsmusik. Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad werden die Fans in Massen an die Strecke pilgern. Es ist eben der Ventoux. Dieser Riese in dem ansonsten flachen Flecken der Provence. Hier starb Ex-Weltmeister Simpson 1967, vollgepumpt mit nahezu allem, was damals in der Dopingküche zu finden war. An der Stelle erinnert ein Gedenkstein an den Briten, nahezu jeder Hobby-Radler lässt hier eine Trinkflasche oder andere Mitbringsel zu Ehren Simpsons an der Stelle.

„Es ist ein sehr historischer Anstieg. Ich kenne ein paar Geschichten, nicht alle“, sagt der Slowene Tadej Pogačar, der sich anschickt, die Tour wie im Vorjahr zu gewinnen. Eine legendäre Highspeed-Jagd wie zwischen Armstrong und Pantani im Jahr 2000 zwischen Pogačar und seinen Konkurrenten ist allerdings nicht zu erwarten. Zumal die Etappe nicht am Observatorium auf fast 2000 Metern Höhe endet, sondern nach einer rasanten Abfahrt im Tal in Malaucène. Unvergessen bleibt auch die Jogging-Einlage von Chris Froome 2016, als nach einem Sturz sein Rad defekt war.

Fahrer mit Schwächen in den Bergen dürfte die fast 200 Kilometer lange Etappe unruhig schlafen lassen.

(FIN/DPA)