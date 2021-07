Anadi Bank will Dienstleistungen in Trafiken anbieten

Die Kooperation "Marie" startet mit 15 Pilot-Trafiken, bis Ende 2022 soll sie auf 500 Trafiken ausgeweitet werden

Künftig soll man Ein- und Auszahlungen auf Bankkonten und Kreditgeschäfte auch in Tabaktrafiken erledigen können - den Anfang machen schon im Juli 15 Tabaktrafiken in ganz Österreich, wie Trafikanten-Obmann Josef Prirschl und der Chef der Austrian Anadi Bank, Christian Kubitschek, am Dienstag angekündigt haben. Bis Ende 2022 soll die Kooperation unter der Marke "Marie" auf rund 500 Trafiken ausgeweitet werden.

In den Partnertrafiken wird dazu ein Tablet zur Verfügung gestellt, das direkt mit den Systemen der Anadi Bank verbunden ist und auf dem der Kunde die Auswahl und die Beantragung der Produkte selbstständig vornimmt. Auch Bargeldtransaktionen werden über die Kassa der jeweiligen Trafik möglich sein.

"Die Trafiken stärken damit ihre Rolle als lokale Nahversorger, sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Grätzel", sagte Prirschl. "Für die Kunden bietet das neue Angebot in den Trafiken einen unkomplizierten Zugang zu Bargeld und Bankdienstleistungen", so der Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten.

Die zu Jahresbeginn von Alfred Holzer und Markus Gremmel gegründete PROTrafik Service Gmbh fungiert als Service- und Vertragspartner für die teilnehmenden Trafikanten.

(APA)