Wenn die Künstliche Intelligenz Politikern auf die Finger schaut

Ein belgischer Entwickler stellt mit Künstlicher Intelligenz und Kraft der Sozialen Netzwerke Politiker für ihre andauernde Smartphone-Nutzung in Regierungssitzungen an den Pranger. Als Kunstprojekt.

Man kennt sie, die Bilder aus dem Parlament, die schonungslos draufhalten, wenn Politiker auf ihr Smartphone schauen. Der Beglier Dries Depoorter lässt diese Arbeit jetzt eine Künstliche Intelligenz erledigen. Diese erfasst während den live übertragenen Sitzungen jeden einzelnen Politiker beim Blick auf das Smartphone. Ein Kunstprojekt, das wohl auch Fragen nach den Grenzen von Überwachung, Künstlicher Intelligenz und Privatsphäre aufwirft.

Depoorter schreibt von sich auf Twitter, dass ihm Privatsphäre am Herzen liegt. Daher mutmaßt auch Thomas Macaulay von The Next Web, dass das wahre Ziel des Projekts wahrscheinlich darin besteht, auf die Risiken des Missbrauchs von KI für übermäßig aufdringliche Überwachung aufmerksam zu machen. "Erst wenn Politiker selbst Ziel dieser Technologien werden, könnten sie zugänglicher dafür sein, sie mehr zu regulieren."

Innerhalb weniger Tage realisierte er das Projekt und gab dabei auch zu, dass er länger über einen möglichen Namen für die Software grübelte, als er tatsächlich für die Entwicklung brauchte. Eine Herausforderung war das Überwachungstool offenbar nicht.

Wenn der Stream startet, verwendet seine Software maschinelles Lernen, um Telefone im Filmmaterial zu finden, und Gesichtserkennung, um Politiker zu identifizieren, die die Geräte verwenden. Auf der Twitter-Seite "The Flamish Scrollers" werden die Resultate täglich veröffentlicht.

Abgesehen davon, dass die belgischen Politiker damit öffentlich an den Pranger gestellt werden, darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass die Nutzung des Handys wohl auch im Zusammenhang mit der Arbeit stehen kann. Das erfasst die Künstliche Intelligenz nicht.

(bagre)