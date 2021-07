„Wir werden abschieben, solang es geht“

Charterflüge nach Kabul: Wie die Rückführung von Afghanen aus Österreich in der Praxis abläuft.

Die nächsten Abschiebeflüge sind in Planung. Ein Datum will das Innenministerium nicht bekannt geben. Denn sonst wiederholt sich am Ende noch der 30. März. Damals blockierten Aktivisten rund um Wiens ehemalige grüne Vize-Bürgermeisterin, Birgit Hebein, die Zufahrtsstraßen zum Flughafen. Die Abschiebung der 15 erwachsenen Afghanen in ihr Heimatland erfolgte trotzdem, zwölf von ihnen waren rechtskräftig verurteilt worden. Alle Asylverfahren waren negativ abgeschlossen.