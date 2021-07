Fatima Daas: „Ich kann lesbisch und gläubige Muslimin sein“

(c) AFP via Getty Images (JOEL SAGET)

Zerrissen zwischen Homosexualität und Religion: Die Französin Fatima Daas erzählt in ihrem aufsehenerregenden Debüt „Die jüngste Tochter“ ihre eigene Geschichte.

Fatima Daas: Diesen Namen hat die Mittzwanzigerin der Hauptfigur ihres ersten Romans gegeben - und zugleich sich selbst als Autorin. Denn es ist ein Pseudonym, unter dem die 26-jährige Französin derzeit weit über die französischen Grenzen hinaus bekannt wird. In ihrem autofiktionalen Roman „Die jüngste Tochter“ („La petite dernière“) beschreibt sie inhaltlich wie literarisch beeindruckend den Werdegang eines jungen, in einem Pariser Vorort heranwachsenden Mädchens, dass sich seiner sexuellen Hinwendung zu Frauen bewusst wird: in einer Familie und einem religiösen System, in dem Homosexualität nicht einmal denkbar ist. Bereits 2020 in Frankreich preisgekrönt, ist der Roman im Frühjahr auf Deutsch erschienen – und wird nun, wie jüngst bekannt gegeben, auch mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet. „Die Presse“ erreichte Fatima Daas rund um die Preisverleihung in Berlin.



Kann man, bei aller Literarisierung, sagen, dass es Ihre Geschichte ist, die Sie da niedergeschrieben haben?

Fatima Daas: Ja. Es war für mich eine Art, mich mit meinem Werdegang auseinanderzusetzen, auch wenn ich Einzelnes im Roman verändert habe. Ich wollte beschreiben, wie es ist, ohne Repräsentationen, ohne Lebensmodelle aufzuwachsen. Ohne auch nur benennen zu können, dass man lesbisch ist. Wie es ist, im Schweigen aufzuwachsen, weil man mit niemandem darüber reden kann, und mit einer Scham, die fast untrennbar wird von der eigenen Person.



Wie haben Ihre Eltern reagiert?