Hauseinsturz in Florida: Zahl der Toten auf 32 gestiegen

Fast zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses wurden weitere Leichen geborgen. Dutzende werden immer noch vermisst.

Fast zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida haben die Einsatzkräfte weitere Leichen in den Trümmern geborgen. "Wir haben vier weitere Opfer gefunden", sagte Bezirksbürgermeisterin Daniella Levine Cava Dienstagfrüh (Ortszeit). Die offizielle Zahl der Toten steige damit auf 32. Dutzende Menschen werden noch vermisst.

Unklar ist allerdings, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes tatsächlich in dem Gebäude in Surfside bei Miami aufgehalten haben. Den Rettern machen bei ihrer Suche nach Vermissten auch Ausläufer des Sturms "Elsa" zu schaffen - Wind, Gewitter und Regen erschweren die Arbeit.

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni teilweise eingestürzt. Seither wurde quasi rund um die Uhr mit Spürhunden, Spezialkameras und schwerem Gerät nach Verschütteten gesucht. Ein noch stehender Gebäudeteil war am Sonntagabend gezielt gesprengt worden. Die Ursache für das Unglück war weiterhin unklar. "Die ganze Welt will wissen, was passiert ist", sagte Levine Cava. Es liefen entsprechende Untersuchungen, aber es brauche Zeit.

(APA/dpa)