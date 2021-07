Es ist uns zu heiß – und schuld dran sind die Architekten

Die Versessenheit auf Glas und Transparenz bringt uns sinnlos ins Schwitzen und raubt die Privatsphäre. Ein Lob des Schattens und der Höhle.

Es ist heiß. Es wird immer heißer. Wir schwitzen in rundum verglasten Bürohochhäusern. Wir zerfließen unter Schrägfenstern in studentischen Dachausbauten, die sich nun wie eine Sauna aufheizen. Wir stöhnen in zeitgemäß schicken Wohnungen mit Panoramafenstern, die den Nachbarn gegenüber unser Privatleben am sommerlichen Siedepunkt auch noch als Realityshow ohne Streaming-Abo präsentieren.