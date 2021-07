Bill Cosby will wieder auf Tour gehen

(c) REUTERS (MARK MAKELA)

Nach seiner Freilassung möchte der 83-jährige Komiker nun wieder auf die Bühne zurückkehren, außerdem dreht er eine Doku über sich selbst. "Die Welt will Mr. Cosby sehen", lässt sein Pressesprecher ausrichten.

Bill Cosby ist seit 1. Juli wieder auf freiem Fuß. Das Höchstgericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung überraschend gekippt: Verfahrensfehler. Wegen des Deals eines früher mit seinem Fall befassten Staatsanwalts hätte Cosby gar nicht angeklagt werden dürfen, hieß es. Der Prozess dürfe auch nicht noch einmal aufgerollt werden.

Mehr als 60 Frauen hatten Cosby bis dahin sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Im Prozess ging es nur um einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Cosby eine Frau mit Tabletten hilflos gemacht und dann sexuell genötigt hatte. Der Entertainer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und empfinde keine Reue. Nach seiner Freilassung möchte der 83-Jährige nun wieder in sein Berufsleben zurückkehren.

"Die Welt will Mr. Cosby sehen"

Bill Cosby arbeitet an einer Dokumentation über sich selbst und plane eine neue Stand-up-Comedy-Tour, so hatte es sein Pressevertreter Andrew Wyatt dem Brancheninsider „TMZ" erzählt. Der Komiker möchte auf die Straße gehen und Witze erzählen, sagte er. Cosbys Team habe bereits mehrere Promoter und Comedy-Clubs kontaktiert. Trotz der Empörung über seine Haftentlassung behauptet Wyatt: "Die Welt will Mr. Cosby sehen."

Und das soll bald auch im Fernsehen möglich sein. Bill Cosby habe die Produktion einer fünfteiligen Dokumentation über sein Leben, sein Erbe, seine Gerichts- und Gefängniserfahrung begonnen. Interviews mit seiner Familie, Freunden und anderen Prominenten sollen bereits gedreht worden sein.

Material für die Doku? Bill Cosbys Ankunft zuhause nach der Haftentlassung wurde von Fotografen und Filmteams begleitet. REUTERS (RACHEL WISNIEWSKI)

Cosby, Weinstein, R. Kelly

2018 war Cosby wegen sexueller Nötigung zu einer Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil sollte auch Signalwirkung haben. Seit dem vergangenen Jahr ist der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein verurteilter Sexualstraftäter, im August soll der Prozess gegen den Musiker R. Kelly wegen ähnlicher Anschuldigungen starten.

(sh)