Fürstin Charlène: "Es war eine anstrengende Zeit"

Ihren zehnten Hochzeitstag verbrachte das Fürstenpaar von Monaco getrennt. Charlène musste sich nach einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion in Südafrika operieren lassen.

Am 1. Juli 2011 heirateten Fürst Albert von Monaco und die südafrikanische Schwimmerin Charlène Lynette Wittstock. Ihren zehnten Hochzeitstag begingen die beiden getrennt voneinander. Während Albert mit ihren Kindern, den Zwillingen Gabriella und Jacques, am Mittelmeer weilt, hält sich die Fürstin in Südafrika auf, wo sie sich von einer Operation erholt. In einem Statement heißt es, dass sich Charlène „mehreren, komplizierten Eingriffen unterzogen hatte, nachdem sie sich im Mai eine schwere Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen hatte“.

In einem Interview mit Channel24 sagte die frühere Olympia-Schwimmerin nun: „Es war eine anstrengende Zeit für mich. Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr. Was mir extrem schwerfiel, war, als ich von meinen Ärzten angewiesen wurde, zu meinem zehnten Hochzeitstag nicht nach Hause zu fliegen. Albert ist mein Fels und meine Stärke und ohne seine Liebe und Unterstützung hätte ich diese schmerzhafte Zeit nicht überstehen können."

Um die Fürstin bei Laune zu halten, versuche ihr Team jene sozialen Projekte umzusetzen, für die sie ursprünglich nach Südafrika kam. „Diese liegen ihr sehr am Herzen."



