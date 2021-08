Eines der stärksten Trendthemen der Saison: Collegelooks und Schuluniformvariationen. Eine Vorahnung des Modeherbsts.

Auch wenn er in Modekreisen längst zum allgemein gültigen Begriff worden ist, bezieht sich der „Preppy Chic“ doch auf etwas ganz Konkretes, nämlich die Jugendkultur der exklusiven „Prep Schools“, in denen sich Schülerinnen und Schüler auf ihre universitäre Ausbildung in Institutionen der sogenannten „Ivy League“ vorbereiten.