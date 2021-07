Stefan Löfven: Der Meistertaktiker der Sitzfleischpolitik

Regierungschef Stefan Löfven wurde vor kaum zwei Wochen per Misstrauensvotum abgewählt – nun kehrt er wieder zurück.

Das schwedische Sommertheater dauerte neun Tage und ist auch schon wieder vorbei: Premier Stefan Löfven wurde in dieser Zeit abgewählt und am Mittwoch wiedergewählt.



Per Misstrauensvotum war der Sozialdemokrat vor zwei Wochen im Zuge eines Streits mit der Linkspartei um die Mietpreisbindung bei Neubauten vom Parlament gestürzt worden. Am Mittwoch erhielt er dann wieder die nötige Unterstützung, um erneut das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Oder anders gesagt: Jene Stimmen, die Löfvens Rückkehr als Premier hätten verhindern können, waren um nur zwei zu wenige.