Wer darf den beschuldigten Kanzler Kurz einvernehmen?

Der Anwalt von Kurz ist der Meinung, dass ihn nur ein Richter befragen darf. Die WKStA kommt dem Wunsch nicht nach. Was das Gesetz dazu sagt.

Wien. Zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gibt es schon wieder gröbere Meinungsverschiedenheiten. Einerseits hat der Bundeskanzler öffentlich gesagt, dass er gerne so früh wie möglich aussagen wolle – nämlich als Zeuge im Fall von Finanzminister Gernot Blümel. Es wird ermittelt, ob er Novomatic geholfen hat, dass zu ihren Gunsten in Italien lobbyiert wird, um Strafzahlungen zu mindern. Andererseits möchte Sebastian Kurz das auf keinen Fall – in seinem eigenen Fall, bei dem er Beschuldigter ist. Das ist wenig verwunderlich: In den vergangenen Monaten hatte es öffentliche Auseinandersetzungen mit der Staatsanwaltschaft gegeben, von der sich Kurz offenbar eher ungerecht behandelt fühlt.