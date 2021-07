Kann der Chef die 3-G-Regel vorschreiben?

(c) Marin Goleminov

Die neuen Öffnungsschritte betreffen auch den Arbeitsplatz. Aber was genau gilt wirklich?

Auch am Arbeitsplatz wurden die Covid-Regeln gelockert. Viele Details der neuen Verordnung sind aber unklar und unter Juristen umstritten.

Wien. Seit Anfang Juli gilt nun die 2. Covid-19-Öffnungsverordnung, sie hat uns wesentliche Lockerungsschritte gebracht: keine generellen Abstandsregeln mehr, keine vorverlegten Sperrstunden in der Gastronomie, Erleichterungen bei der Maskenpflicht beim Einkaufen. Aber was gilt am Arbeitsplatz? Auch dafür gibt es neue Regeln, die bisher kaum öffentlich thematisiert wurden – und die bei näherem Hinsehen viele Fragen offenlassen.