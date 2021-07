England im EM-Finale: Das Glück der "Three Lions"

England besiegte Dänemark mit 2:1 nach Verlängerung und trifft am Sonntag im Finale auf Italien. Ein Eigentor und ein Treffer von Harry Kane nach einem „Elfer-Geschenk“ lassen das „Mutterland des Fußballs“ vom ersten EM-Sieg träumen – noch dazu in Wembley.

England steht im Finale der Fußball-EM und trifft am Sonntag (21 Uhr, live ORF1) in Wembley auf Italien. Doch die Mannschaft von Gareth Southgate hatte große Mühe, sich im Halbfinale gegen Dänemark vor 60.000 Zuschauern durchzusetzen. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung, Harry Kane traf im Nachschuss eines vergebenen Elfmeters (103.) zum 2:1-Sieg.