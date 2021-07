Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten wurden Tatverdächtige getötet und zwei weitere festgenommen. Der UN-Sicherheitsrat warnt vor einer Eskalation und Destabilisierung des Landes.

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse sind vier Tatverdächtige getötet und zwei weitere festgenommen worden. Das teilte Polizeichef Léon Charles am Mittwochabend (Ortszeit) im Fernsehen mit. Drei Polizisten seien zwischenzeitlich gefangen genommen worden, inzwischen aber wieder frei gekommen. Weitere Einzelheiten zu der Fahndung nach den Attentätern gab es zunächst nicht.

"Die Polizei befindet sich immer noch im Kampf mit den Angreifern", sagte Polizeichef Charles in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache am Mittwochabend (Ortszeit).

Wohl koordinierter Angriff

Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in die Residenz des 53 Jahre alten Moïse in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und hatten ihn erschossen. Seine Ehefrau Martine wurde verletzt und zur Behandlung in die rund 1000 Kilometer entfernte US-Stadt Miami gebracht, wie Haitis Botschafter in den USA, Bocchit Edmond, internationalen Medien sagte. Die Angreifer seien nach ersten Erkenntnissen Ausländer gewesen, die sich als Angehörige der US-Anti-Drogenbehörde DEA ausgegeben hätten.

Nach Angaben der haitianische Botschaft in Washington handelte es sich um einen wohl koordinierten Angriff durch eine gut ausgebildete und schwer bewaffnete Gruppe. Übergangs-Premierminister Claude Joseph sagte in einer Ansprache an die Nation, die Täter hätten Englisch und Spanisch gesprochen.

UN-Sicherheitsrat befürchtet Eskalation

Der UN-Sicherheitsrat hat die Politik in dem Karibikstaat zu Mäßigung aufgerufen. Es gelte alles zu vermeiden, was die Lage weiter destabilisiere, erklärte der Sicherheitsrat. Alle politischen Kräfte müssten sich in Zurückhaltung üben. Der Sicherheitsrat verurteilte das Attentat auf Moise und forderte die strafrechtliche Verfolgung der Angreifer. Am Donnerstag soll das UN-Gremium hinter verschlossenen Türen über die Entwicklung in Haiti beraten. Die Regierung in Port-au-Prince hatte am Mittwoch mitgeteilt, eine Gruppe Angreifer habe in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und Moise erschossen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen vier mutmaßliche Angreifer getötet und zwei weitere festgenommen. Das verarmte Haiti kämpft mit zunehmender Bandenkriminalität und leidet unter einer schweren Nahrungsmittelknappheit. Moise war seit 2017 im Amt und regierte seit mehr als einem Jahr per Erlass, weil die Ausrichtung einer Wahl scheiterte. Die Opposition warf ihm Korruption und den Aufbau einer Diktatur vor. Moise hatte die Anschuldigungen stets bestritten und auf eine Verfassungsreform gedrungen, mit der er nach eigenen Angaben für mehr politische Stabilität sorgen wollte.

(APA/DPA)